Der Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, der am Montagabend Schauplatz eines Terroranschlags war, soll am Donnerstag um 11 Uhr wieder öffnen. Der Weihnachtsmarkt wird derzeit mit Betonquadern gesichert, teilte die Berliner Polizei am Donnerstagmorgen über den Kurnachrichtendienst Twitter mit.

Zuvor hatten die Beamten bereits mitgeteilt, dass der Breitscheidplatz "wieder zurück an die Berliner Öffentlichkeit" gegeben wird. Die meisten anderen Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt waren bereits am Mittwoch wieder geöffnet worden. Bei dem Anschlag war ein Lkw in eine Menschenmenge gerast. Dabei kamen zwölf Menschen ums Leben, viele weitere Personen wurden verletzt.

Der dringend tatverdächtige Tunesier Anis Amri ist derzeit auf der Flucht. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihm war am späten Mittwochnachmittag gestartet worden. Es wurde eine Belohnung von bis zu 100.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung des Gesuchten führen.