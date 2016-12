Am Mittwoch bewegte sich der deutsche Leitindex in einer Handelsspanne von nicht mal 40 Punkten. Der Hoch- und der Tiefpunkt wurden beide in der ersten Handelsstunde markiert. Den Rest des Tages passierte kaum noch etwas. Zumindest ging der DAX mit einem kleinen Plus von vier Punkten aus dem Handel und schloss damit den fünften Tag in Folge im Plus. Alles Weitere zum DAX erfahren Sie hier von Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Der DAX-Experte analysiert das aktuelle Umfeld beim Deutschen Leitindex und erläutert wichtige Marken und Widerstände.