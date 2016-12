Liebe Trader,

das Wertpapier der deutschen Softwareschmiede SAP arbeitet bereits seit Ende 2002 an einem langfristigen Aufwärtstrend und konnte von 9,95 Euro auf ein Verlaufshoch von 82,60 Euro ihren Wert steigern. Doch in den letzten Jahren hat sich der Aufwärtsdynamik merklich abgeschwächt, sodass die Aktie über mehrere Jahre hinweg zunächst konsolidieren musste. Erst Anfang 2015 setzte sich der Kursverlauf wieder zur Oberseite in Bewegung und reichte bis Mitte September dieses Jahres auf ein Allzeithoch von 82,60 Euro aufwärts. Seither konsolidiert der Wert in einer breiten Handelsrange zwischen 75,75 von den Jahreshochs seitwärts - im gestrigen Handel erreichte SAP erneut frische Jahreshochs, hinterließ im Chartverlauf auf Tagesbasis jedoch ein Doji. Eine solche Kerze steht meistens in einer überverkauften Umgebung am Ende einer Trendbewegung und könnte anschließend zu einer kurzfristigen Kehrwende an den Jahreshochs führen. Hierdurch ergeben sich auf kurzfristiger Basis hervorragende Short-Chancen und erlauben es spekulativ hierauf zu setzen.

Short-Chance:

Zunächst muss das vorhandene Doji aus dem gestrigen Handel noch bestätigt werden! Erst wenn das Wertpapier von SAP mindestens per Stundenschlusskurs unter das Niveau von 82,00 Euro zurückfällt, kann von einem kurzfristigen Pullback an die Vorhochs bei 81,40 Euro, sowie an die darunter liegende Trendlinie um 80,60 Euro ausgegangen werden. Daher sollten Anleger zunächst noch die ersten Handelsstunden abwarten, ehe Short-Positionen eröffnet werden. Spätestens am gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 79,44 Euro ist jedoch mit der Wiederaufnahme eines potentiellen Ausbruchsversuchs zu rechnen. Ein sofortiger Anstieg über die gestrigen Tageshochs von über 83,16 Euro untermauert ein direktes Ausbruchszenario - jedoch sollte dieses anschließend mindestens per Tageschlusskurs bestätigt werden.

Einstieg per Market-Sell-Order: 82,00 Euro (Stundenschlusskurs beachten!

Kursziel: 81,40 / 80,60 Euro

Stopp: > 82,70 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,70 Euro

Zeithorizont: 5 - 10 Tage

Wochenchart:



Tageschart:



SAP SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 82,51 Euro; 09:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

