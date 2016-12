FRANKFURT (Dow Jones)--Der Immobilienkonzern Vonovia hält nach Ablauf der Übernahmefrist für die Conwert Immobilien Invest SE 71,54 Prozent an dem österreichischen Branchenkollegen. Die große Mehrheit der Conwert-Aktionäre entschied sich dabei für das Barangebot, nur für 0,67 Prozent aller Conwert-Anteile wurde das alternative Tauschangebot in Vonovia-Aktien in Anspruch genommen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die Aktionäre konnten zwischen 16,16 Euro in bar oder 0,496645 neuen Vonovia-Aktien wählen.

Insgesamt wurden 72.902.498 Conwert-Aktien angedient. Bei einer Annahmequote der Barofferte für 70,87 Prozent aller Conwert-Aktien muss Vonovia für die Übernahme damit knapp 1,2 Milliarden Euro auf den Tisch legen.

Bereits am Montag hatte die Vonovia SE mitgeteilt, dass sie die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus 1 Aktie überschritten hatte. Conwert-Aktionäre, die das Angebot bisher noch nicht angenommen haben, können ihre Aktien im Rahmen einer Nachfrist von 23. Dezember bis zu 23. März andienen.

