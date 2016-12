Weinfelden (ots) - Elektromobilität gehört heute zum Alltag.

Deshalb stattet Lidl Schweiz immer mehr Filialen mit E-Tankstellen

aus. Allein im Dezember 2016 sind neun dazugekommen und 2017 werden

weitere folgen. An den Tankstellen können Lidl-Kunden ihre

Elektrofahrzeuge gratis auftanken.



Es ist besser, die Zukunft mitzugestalten, als sie aufzuhalten.

Deshalb verfügt Lidl Schweiz über ein umfassendes

Nachhaltigkeitskonzept - und lebt dieses auch. Unter anderem fördert

der innovative Smart-Discounter die E-Mobilität und baut sein Netz

von Elektrotankstellen für E-Bikes und E-Autos weiter aus. 2016 hat

er rund 1.2 Millionen Franken in die entsprechende Infrastruktur

investiert. Nachdem allein im Dezember neun Tankstellen eröffnet

worden sind, können die Kunden nun bereits bei zwölf Filialen ihr

E-Fahrzeug gratis auftanken.



Lidl-Schweiz Chef Georg Kröll sagt: "Wir haben zuerst Filialen in

städtischen Gebieten wie Winterthur, Kloten, Dübendorf oder

Frauenfeld mit E-Tankstellen ausgerüstet. 2017 werden wir unser Netz

weiter ausbauen - auch in ländlichen Gebieten. Wir erhalten viele

positive Rückmeldungen von unseren Kunden und die bestehenden

Tankstellen werden rege genutzt. Das zeigt uns, dass die

E-Tankstellen einem Bedürfnis entsprechen."



Strom aus eigenen, erneuerbaren Quellen



Gemäss seinem Nachhaltigkeitskonzept setzt Lidl Schweiz seit 2014

auf Strom aus erneuerbaren Quellen. Er rüstet immer mehr Filialen mit

Photovoltaikanlagen aus - prioritär jene, die über eine E-Tankstelle

verfügen. Denn Lidl erachtet es als sinnvoll, den Strom dort zu

produzieren, wo er verbraucht wird. Rund 85% der Energie, welche die

Photovoltaikanlagen von Lidl erzeugen, sind für den Eigengebrauch.

Der Überschuss wird ins lokale Netz abgegeben. Lidl-Filialen mit

E-Tankstellen:



Altendorf 8852 Zürcherstrasse 68

Dübendorf 8600 Im Schörli 20

Frauenfeld 8500 Langfeldstrasse 70

Jona 8645 Feldlistrasse 5

Kloten 8302 Schaffhauserstrasse 163

Oberglatt 8154 Lägernstrasse 4

Pfäffikon ZH 8330 Schützenhausstrasse 7

Schlieren 8952 Reitmenstrasse 5

Volketswil 8604 Müllerenstrasse 5

Wädenswil 8820 Steinacherstrasse 147

Winterthur 8409 Im Schönengrund 3

Winterthur 8406 In der Au 10



Über Lidl Schweiz



Qualität, Frische und Swissness zeichnen das ausgewählte Sortiment

von Lidl Schweiz aus. Effizienz prägt die Welt von Lidl. Dies

garantiert das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und schafft die Basis

für gelebte Nachhaltigkeit, die allen etwas bringt.



Lidl Schweiz betreibt zwei Warenverteilzentren, das eine in

Weinfelden (TG), das andere in Sévaz (FR). Diese bedienen die über

100 Filialen in der ganzen Schweiz, weitere Filialen werden in den

nächsten Jahren eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt heute bereits

rund 3'000 Mitarbeitende - monatlich kommen neue dazu.



