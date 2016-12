Trotz guter Wirtschaftslage blicken weniger Deutsche optimistisch auf ihre finanzielle Situation im kommenden Jahr als noch im Vorjahr - die Unsicherheit nimmt zu. Besonders bei den Jüngeren droht die Stimmung zu kippen.Einkommen, Ersparnisse, Geldanlage und Ausgaben - wenn die Bundesbürger an ihre persönliche finanzielle Situation im kommenden Jahr denken, sind rund 52 Prozent optimistisch gestimmt. Im Vorjahr waren es allerdings noch knapp 60 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt eine TNS-Emnid-Umfrage im Auftrag der Postbank. Dabei hat nicht unbedingt die Zahl der Pessimisten zugenommen, so die Untersuchung, sondern gegenwärtig sind deutlich mehr Befragte ohne klare Meinung und bewerten ihre Finanzen im neuen Jahre weder positiv noch negativ (2015: 10 Prozent; 2016: 18 Prozent). Diese zunehmende Unschlüssigkeit sei durch die aktuell robuste Wirtschaftslage schwer zu erklären, so Dr. Marco Bargel, Chefvolkswirt der Postbank. "Aber Ereignisse wie das Brexit-Votum, die Präsidentenwahl in den USA und die zahlreichen Terroranschläge in den vorangegangenen zwölf Monaten haben die Unsicherheit auch beim Blick auf die Entwicklung der eigenen Finanzen wachsen lassen."

Den vollständigen Artikel lesen ...