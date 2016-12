Das Erneuerbare-Energien-Unternehmen sPower (Salt Lake City, Utah, USA) und die Stadtwerke von Palo Alto (CPAU) meldeten am 21.12.2016 die Inbetriebnahme von zwei weiteren großen Solar-Farmen. Es handelt sich um die Photovoltaik-Kraftwerke Elevation Solar C mit 40 MW und Western Antelope Blue Sky Ranch B mit 20 MW. Beide stehen in Lancaster (Kalifornien), wurden von sPower entwickelt und gehören dem Unternehmen, das sie auch betreibt.

