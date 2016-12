Frankfurt - Zur Jahresmitte stand Gold noch als strahlender Gewinner da, jetzt hat Öl das gelbe Edelmetall in Sachen Preisanstieg längst hinter sich gelassen, so die Deutsche Börse AG.Nach der Einigung der OPEC auf Förderkürzungen Ende November habe der Ölpreis nochmals einen kräftigen Satz nach oben gemacht. Am Mittwochmittag habe ein Barrel der Nordseesorte Brent 55,54 US-Dollar gekostet, vor dem OPEC-Treffen seien es noch 46 US-Dollar gewesen. Damit habe sich der Preis seit dem Tief im Januar bei 27,10 US-Dollar mehr als verdoppelt.

