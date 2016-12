Haben vor einiger Zeit viele noch daran gezweifelt, dass der Elektromobilität die Zukunft gehören wird, so sieht man heute bereits bei vielen PKW-Herstellern ein eindeutiges Einschwenken in ihrer Strategie zum neuen Trend. Viele Produzenten wie VW, BMW, Tesla, Renault, Opel und andere namhafte Marken sind bereits mit Elektrofahrzeugen am Markt vertreten, und viele andere werden noch folgen. In unserer heutigen Ausgabe wollen wir einige weitere interessante Fahrzeughersteller und deren Produkte anführen, die zeigen, dass neben Alltagsfahrzeugen auch Nutzfahrzeuge und Sportwagen an dieser Entwicklung teilnehmen werden. Auch wenn die in dieser Ausgabe genannten Hersteller nur einen kleinen Teil des Marktes darstellen, so zeigt es doch, dass die Generation der Benzin- und Dieselfahrzeuge langsam aber sicher an ihr Ende gelangt. Wussten sie dass... Lucid Motors, ein neuer Hersteller aus dem sonnigen Kalifornien, einen "Jet für die Straße" entwickelt hat? Abb1: 1.000 PS-Modell von Lucid Motors (Quelle: auto-service.de) Auch wenn er äußerlich wie eine biedere Kopie von Tesla's Modellen wirkt, so hat das Kraftcoupe 4 Elektromotore an den Rädern, die zusammen gewaltige 1.000 PS auf die Straße bringen. Die reichen, um das Coupe in nur 2,5 Sekunden auf Tempo 100 zu katapultieren. Das sind Werte, mit denen sonst nur die allerwenigsten und extrem teuren Supersportwagen aufwarten können. Die Kraft stammt von Lithium-Ionen-Akkus des Technikriesen Samsung. Doch auch bei der Reichweite kann das Fahrzeug punkten. Diese soll laut Angaben des Herstellers bei rd. 640 km liegen. Die Produktion soll Ende 2018 mit folgenden Preisen starten. Für das oben abgebildete Coupe sollen umgerechnet rd. € 96.000 erlöst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch abgespeckte Varianten von 4-Türern auf den Markt kommen, deren Einstiegspreise aus heutiger Sicht bei rd. € 62.000 liegen werden. Setzt Lucid Motors seine Pläne wie vorgesehen um, so kann er zu Recht als echter Konkurrent zu Tesla angesehen werden. Wussten sie dass... auch die Sportwagenschmieden nicht umhin können, sich der Elektromobilität zu nähern. Noch sind es überwiegend Hybridfahrzeuge wie z.B. der McLaren P1, aber von Hybrid zu vollelektrischem Fahren ist es nur mehr ein kleiner Schritt. Für die Hersteller edler Sportwagen allerdings ein gewaltiges Imagethema, denn man lebte von den traditionellen Werten dieser Branche. Flach, schnell, laut und maximale Kraft war das Credo. Nun hat auch die italienische Nobelmarke Ferrari die Notwendigkeit erkannt, die Strategie zu überdenken. Abb2: La Ferrari Modell für das Jahr 2020 (Quelle: autoservice-de) Noch ist nicht entschieden, ob dieses Modell im Jahr 2020 noch als Hybrid oder bereits vollelektrisch auf den Markt kommen soll. Fiat-Chrysler-Boss Sergio Marchionne betonte aber, dass ab 2019...

