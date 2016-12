FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 4540 (4320) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS SKY PLC TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 1075 (980) PENCE - GOLDMAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 440 (450) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1160 (1070) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IAG PENCE PRICE TARGET TO 490 (465) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INTERCONTI HOTELS PRICE TARGET TO 3775 (3410) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MERLIN ENTERTAINMENTS PRICE TARGET TO 500 (470) PENCE - NEUTRAL - GOLDMAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 389 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4035 (3903) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 900 (950) PENCE - 'BUY'



- TRADERS: MACQUARIE RAISES ITV TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL')



