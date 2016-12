Lieber Leser,

diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Wie die in Schieflage geratene italienische Bank Monte dei Paschi (MPS) einräumte, ist die finanzielle Lage noch deutlich dramatischer als angenommen. Demnach reichen die Liquiditätsreserven, die auf lediglich rund 10,6 Mrd. Euro beziffert werden, nur noch für vier weitere Monate aus. Zuvor kalkulierte das Management in dieser Hinsicht noch mit einem Zeitpuffer von elf Monaten. Entsprechend düster fiel die Reaktion an der Börse ...

