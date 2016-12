Paris - Mit dem nahenden Weihnachtsfest verlieren Europas Aktienmärkte an Tempo. Der EuroStoxx 50 kam am Donnerstag nur mühsam voran und legte nach einem schwächeren Start bis zum späten Vormittag 0,10 Prozent auf 3274, 11 Punkte zu. Noch am Dienstag hatte der Eurozonen-Leitindex seine Anfang Dezember begonnene Rally mit einem Jahreshoch bei 3279 Punkten gekrönt, danach hatte er aber den Rückwärtsgang eingelegt.

Auch an der tempogebenden Wall Street scheint inzwischen die Luft aus dem Handel raus: An der New Yorker Börse hatte der Dow Jone Industrial am Vorabend die magische 20 000-Punkte-Marke nicht bezwingen können. Entsprechend gemächlich liessen es auch die Regionalbörsen angehen: Der CAC 40 rückte in Paris um 0,13 Prozent auf 4840,23 Punkte vor. Etwas unter Vortagesniveau stand der britische FTSE 100 mit minus 0,10 Prozent bei 7034,68 Zählern. Ähnlich knapp waren die Verluste in Madrid, während es in Mailand moderat aufwärts ging.

Auch ...

