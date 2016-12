-------------------------------------------------------------- Programm Tag der HSS http://ots.de/BJ4mS --------------------------------------------------------------



Bundespräsident Joachim Gauck sowie CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident Horst Seehofer werden zum Anlass "50 Jahre Hanns-Seidel-Stiftung" über die Bedeutung politischer Bildung sprechen. Die CSU-nahe Stiftung wird das Jubiläum am 20. Januar 2017 am Stiftungssitz in München mit einem Festakt begehen. Tags darauf ist die Öffentlichkeit eingeladen die Stiftungszentrale zu besuchen und sich an Aktionsständen, bei Diskussionen und Vorträgen über die Arbeit der Stiftung zu informieren.



Politische Bildung ist gefragt - 43.000 Seminare mit 1,6 Millionen Teilnehmern zählt die Statistik der Hanns-Seidel-Stiftung allein im Bereich Politische Bildung in Deutschland seit ihrer Gründung 1967. Jüngere Sparten wie Begabtenförderung (derzeit 1.100 Stipendiaten) oder Entwicklungszusammenarbeit (100 Projekte in über 65 Ländern) sind ebenso erfolgreich. Zum Kerngeschäft der Stiftungsarbeit gehören zudem Politikanalyse und Politikberatung.



"Mit Dankbarkeit und Stolz können wir auf 50 arbeitsreiche Jahre im Auftrag von Demokratie, Frieden und Entwicklung zurückblicken,", sagt Stiftungsvorsitzende Prof. Ursula Männle und ergänzt:"Als Schule der Demokratie wollen wir auch künftig auf nationaler und internationaler Ebene Menschen aktivieren und befähigen, sich aktiv in die Gestaltung ihrer Gesellschaften einzubringen."



Über 400 geladene Gäste werden beim Festakt am 20. Januar 2017 um 11.00 Uhr dabei sein, wenn Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Festrede über die Bedeutung der politischen Stiftungen und der politischen Bildung sprechen wird. Weiterer prominenter Redner ist CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident Horst Seehofer. Tags darauf kann die Öffentlichkeit beim "Tag der Hanns-Seidel-Stiftung" hinter die Kulissen der Zentrale blicken. Die Bildungseinrichtung informiert an Aktionsständen, mit Vorträgen und Diskussionen u.a. zum Generationenvertrag und dem Dialog der Kulturen.



Die Hanns-Seidel-Stiftung ist mit dem Motto "Im Dienst von Demokratie, Frieden und Entwicklung" weltweit tätig. Sie ist in Deutschland neben der Münchner Zentrale auch mit dem Bildungszentrum Kloster Banz in Oberfranken und dem Hauptstadtbüro in Berlin präsent.



