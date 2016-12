Dieter Hecking ist der neue Cheftrainer beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Der 52-Jährige habe am Mittwochabend einen bis Juni 2019 laufenden Vertrag unterschrieben, teilte der Verein am Donnerstag mit.

"Nach der Entwicklung der letzten Wochen wollen wir mit einem neuen Trainer einen neuen Impuls setzen. Dafür ist Dieter Hecking genau der richtige Mann, ein Trainer mit viel Erfahrung, der auf unterschiedlichem Niveau mit verschiedenen Vereinen sehr erfolgreich gearbeitet hat", sagte Gladbach-Sportdirektor Max Eberl. "Vor uns liegt eine Rückrunde mit schwierigen, aber auch reizvollen Aufgaben in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Europa League. Wir freuen uns darauf, diese mit Dieter Hecking in Angriff zu nehmen."

Der bisherige Cheftrainer André Schubert war am Vortag entlassen worden. Zuletzt war Hecking Trainer des VfL Wolfsburg. Dort war er am 17. Oktober entlassen worden. Aktuell stehen die Fohlen mit 16 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz der Bundesliga.