Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im November Kursgewinne erzielt, der MSCI World Index kletterte in lokaler Währung um 2,4 Prozent, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniSector: BasicIndustries A-Fonds (ISIN LU0101442050/ WKN 921555).Als Kurstreiber hätten sich die Börsen in den USA erwiesen, die mit kräftigen Aufschlägen auf die Wahl Donald Trumps ins Weiße Haus reagiert hätten. Der marktbreite S&P 500 sei um 3,4 Prozent geklettert und habe im Verlauf des Monats damit eine neue Rekordmarke erreicht. Habe vor der US-Wahl noch große Unsicherheit geherrscht, seien die Kurse in die Höhe geschossen, nachdem sich der überraschende Ausgang abgezeichnet habe. Das Gros der Umfragen habe Hillary Clinton im Rennen um die US-Präsidentschaft vorne gesehen. In den gestiegenen Notierungen spiegele sich die Hoffnung der Marktteilnehmer wider, dass Trump sein Wahlversprechen von Steuersenkungen und höheren Staatsausgaben umsetze. Überdies habe der Republikaner verstärkten Protektionismus sowie eine Deregulierung im Banken- und im Energiesektor in Aussicht gestellt.

