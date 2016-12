Frankfurt am Main (ots) -



PwC verzichtet auf Weihnachtsgeschenke und spendet an Hilfsorganisationen / Mit jeweils 100.000 Euro werden Projekte des Medikamentenhilfswerks action medeor und der Kindernothilfe unterstützt



Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC verzichtet in diesem Jahr auf die üblichen Weihnachtsgeschenke an Mandanten und spendet stattdessen zugunsten humanitärer Zwecke: Mit jeweils 100.000 Euro unterstützt PwC Projekte des Medikamentenhilfswerks action medeor sowie der Kindernothilfe. PwC-Vorstandssprecher Prof. Dr. Norbert Winkeljohann übergab die Spendenschecks nun in der Frankfurter PwC-Niederlassung an Bernd Pastors, Vorstandssprecher von action medeor, und Katrin Weidemann, Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe.



Verantwortung wahrnehmen



"Mit dieser Spende nehmen wir unsere soziale Verantwortung innerhalb der Gesellschaft wahr und tragen dazu bei, die Lebensumstände vieler Menschen zu verbessern", sagte Winkeljohann. Dabei handelt es sich um eine freie Spende, die die Organisationen eigenständig dort verwenden können, wo der Bedarf am größten ist - so zum Beispiel in der Katastrophenhilfe: Hier sind schnell verfügbare und freie Mittel besonders wichtig, um Menschen in Not unmittelbar zu unterstützen. Pastors erklärte: "Die Spende ist ein Zeichen großer Wertschätzung und Vertrauen in die Arbeit unserer Organisation." Auch Weidemann bedankte sich für die Spende: "Auf diese Weise hilft PwC die Umstände von Kindern zu verbessern und ihnen so ein Leben ohne Armut, Elend und Gewalt zu ermöglichen."



Weltweit helfen



Beide Organisationen unterstützen mit ihrem weltweiten Netzwerk Projekte zur humanitären Hilfe und zum Schutz von Menschen- und Kinderrechten. Das Medikamentenhilfswerk action medeor engagiert sich in rund 100 Ländern für die Verbesserung der medizinischen Grundversorgung. Die Kindernothilfe ist in 31 Ländern aktiv und trägt mit unterschiedlichen Projekten zur Bildung, Existenz- und Ernährungssicherung sowie Katastrophenhilfe in Armutsregionen und Katastrophengebieten bei.



