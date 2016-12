Singapur (awp) - Der am Mittwoch in Singapur schuldig gesprochene frühere BSI-Banker erhält eine Gefängnisstrafe von 30 Monaten. Das Gericht in Singapur hat am Donnerstag das Strafmass festgelegt, nachdem es den ehemaligen Kundenberater bereits am Mittwoch im Zusammenhang mit dem Skandal um den malaysischen Staatsfonds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...