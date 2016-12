Tui ist bereits seit Jahren Mehrheitseigner von L'Tur. Nun hat der Konzern den Last-Minute-Anbieter komplett übernommen. Gründer Karlheinz Kögel hat seine restlichen 20 Prozent an der Firma abgegeben.

Der Tourismuskonzern Tui übernimmt den Last-Minute-Anbieter L'Tur komplett. L'Tur-Gründer Karlheinz Kögel gebe seinen Anteil von 20 Prozent ab, wie der Gründer des Reiseanbieters mit Sitz in Baden-Baden am Donnerstag mitteilte. TUI war 1998 eingestiegen, schon 2008 seine Anteile auf 70 Prozent erhöht und in den vergangenen Jahren sukzessive ...

