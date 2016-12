Die Berliner Polizei hat Spekulationen zurückgewiesen, sie habe doch schon kurz nach dem Terroranschlag in Berlin am Montagabend Hinweise auf den tunesischen Tatverdächtigen Anis Amri gehabt: "Es ist hundertprozentig und eindeutig: Die Berliner Polizei hat erstmals am Dienstagnachmittag im Führerhaus des Lkw Hinweise auf einen tunesischen Tatverdächtigen gefunden", sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Onlineausgabe). Am Montagabend hatte die Polizei an der Berliner Siegessäule zunächst einen Mann pakistanischer Herkunft festgenommen und ihn der Tat verdächtigt.

Am Dienstagabend war dieser Mann aber mangels Beweisen wieder freigelassen worden. Ein Nachricht des Pegida-Mitbegründers Lutz Bachmann auf Twitter vom Montagabend hatte zuvor für Irritationen gesorgt. Bachmann hatte um 22:16 Uhr, also nur rund zwei Stunden nach dem Anschlag gegen 20 Uhr am Breitscheidplatz, geschrieben, nach einer "internen Info" aus der "Berliner Polizeiführung" sei der "Täter tunesischer Moslem". Dass der Generalbundesanwalt übernehme, spreche "für die Echtheit", schrieb Bachmann weiter.

Dieser Darstellung Bachmanns hat die Berliner Polizei mit ihrem Dementi nun widersprochen.