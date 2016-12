Man hat es sich von den Banken abgeschaut, das Aufteilen von "guten" und "schlechten" Äpfeln in zwei getrennte Kisten. Bei den Banken entstanden so "bad banks", die dafür sorgten, dass die Bilanzen der Mütter besser aussahen. Bei den Energieversorgern sind es die Töchter, die den neuen Glanz liefern sollen. Uniper bei E.ON und innogy bei RWE. Beide sind nun zum Wochenstart in den MDAX aufgestiegen … und innogy sollte man sich durchaus mal ansehen.

Die Aktie hat bislang ein kurzes Börsenleben hinter sich, ist erst seit Oktober notiert. Viele Investoren haben sie daher bislang nur am Rande wahrgenommen. Wir meinen: Auf die Beobachtungsliste gehört sie allemal, wenngleich auch noch nicht unmittelbar ...

