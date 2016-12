Der Aufstieg dieser Biotech-Aktie in den TecDAX hatte den Kurs im Vorfeld deutlich höher gezogen. Die Frage war, ob er dieses Niveau auch würde halten können, wenn erst einmal all diejenigen, die jetzt bei Medigene dabei sein müssen, weil sie den TecDAX als Benchmark haben, eingestiegen sind. Bislang lässt sich festhalten:

Die zu erwartenden Gewinnmitnahmen derjenigen Akteure, die hier schon länger dabei waren, haben zwar eingesetzt. Aber die entscheidenden Unterstützungen haben gehalten, obwohl die Umsätze seit Montag insgesamt höher waren als die, die am Freitag, am letzten Tag vor der Aufnahme in den TecDAX, bei stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...