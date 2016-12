FMW-Redaktion

Was ist bloß mit den Bullen los? Wo ist die gewohnte Euphorie geblieben? Ist der Dax etwa nicht gestiegen, weil die Perspektiven für die globale Wirtschaft etwa so unglaublich gut sind? Hm. Irgendwas muß in der letzten Woche passiert sein, die Optimisten, die im Bullen-Lager zuletzt Platzmangel hatten, sind offenbar zum Ausgang gerannt. Das zumindest legt die neueste Umfrage der Deutsche Börse nahe. Demnach sind bei den Profi-Invetoren 13% aus dem Lager der Bullen abgewandert, sodass nun nur noch 41% für den Dax optimistisch sind. Vor zwei Wochen waren es noch satte 67%, also reinstes Bullen-Sterben - was wiederum natürlich per se schon wieder bullisch ist!

Die Bären kommen bei den Profis nun auf 34% (+4% zur Vorwoche), die Neutralen gewinnen 9% auf nun 25%. Die Abgänge aus dem Bullen-Lager sind also mehrheitlich an die Seitenlinie gewechselt. Auch bei den Privatanlegern ist ein Rückgang des Optimismus zu beobachten, 8% haben sich aus dem Bullen-Lager verdünnisiert, 43% harren aus. Die Abgänge kommen bei den Privaten jedoch vorwiegend (anders als bei den Profis) dem Bären-Lager zugute, das 6% auf nun 38% zulegen kann. Die Neutralen bleiben eine seltene Spezies, trotz des mickrigen Gewinns von 2% auf nun 19%.

