EINE Nacht vor Heiligabend - und auch Oliver Kalkofe und Peter Rütten sind total in Weihnachtstimmung! Die beiden Trashfilm-Schatzsucher haben deshalb auch etwas ganz besonderes für ihre Zuschauer vorbereitet: "SchleFaZ: Santa Claus", der Klassiker aus Mexiko von 1959 in DEUTSCHER ERSTAUSSTRAHLUNG (!), in dem sich der Weihnachtsmann ganz schön mit dem Teufel rumärgern muss, bevor er die Kinder auf der Erde endlich glücklich machen kann! Das alles ist in sehr bunt, klebrig und zuckersüß auf Zelluloid festgehalten, kurz: "DER perfekte Film zum Weihnachtsbaum-Schmücken und mit SchleFaZ auf unsere herrliche Art ins Weihnachtsfest reinzufeiern!" Natürlich gibt es dazu auch einen besonderen Cocktail: den FUCKING HELL-JINGLE BELL-SANTA SLAYER.



"SchleFaZ: Die schlechtesten Filme aller Zeiten" ist eine Produktion von fairworks (www.fairworks.de) und Kalk TV im Auftrag von TELE 5.



