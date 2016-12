Berlin (ots) - Der Deutsche Sozialpreis - Medienpreis der Freien Wohlfahrtspflege - startet in sein neues Wettbewerbsjahr. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege sucht wieder Beiträge, die sich in besonderer Weise mit sozialen Themen beschäftigen. 2017 wird erstmalig die Sparte Online ausgeschrieben. Zugelassen sind außerdem Arbeiten aus den Sparten Print, Hörfunk und Fernsehen, die 2016 erstmals veröffentlicht wurden.



Die Teilnahmebedingungen sind in den Statuten des Deutschen Sozialpreises festgehalten. Bewerbungsschluss ist der 1. März 2017. Der Preis ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert und soll die Berichterstattung sozialer Themen fördern.



Alle Unterlagen finden Sie hier: http://www.bagfw.de/index.php?id=397



Anette Dowideit, Jan Rübel und Sascha Montag (WELT am Sonntag), Julia Fritzsche und Sebastian Dörfler (BR, Zündfunk); Nicole Rosenbach und Naima El Moussaoui (WDR, die story) sind die Preisträger/innen des Deutschen Sozialpreises 2016. Ihre Siegerbeiträge, Interviews und Eindrücke von der Preisverleihung finden Sie hier: http://www.bagfw.de/sozialpreis/preistraeger-2016/



