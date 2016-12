Hamburg (ots) - Theorie und Praxis liegen bekanntlich oftmals weit auseinander. Das Urteil des Landgerichts Hamburg (Aktenzeichen 310 0 402/16) zu Urheberrechtsverletzungen auf verlinkten Seiten bestätigt diese Redewendung. Denn in Zukunft sollen nicht nur Webseitenbetreiber für illegale Inhalte wie urheberrechtswidrige Verwendung von Bildern, Texten, Grafiken und Videos auf der eigenen Seite haften, sondern auch diejenigen, die auf diese Seite verlinken. Voraussetzung dafür ist ein monetäres Interesse der Website, von der der Link ausgeht. "Es ist jedoch so gut wie unmöglich ständig die Inhalte der verlinkten Seite zu überprüfen. Vor allem, weil Texte und Bilder mehrmals und innerhalb von Minuten vollständig geändert werden können", erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de (https://www.baufi24.de/). Damit zeigt sich die Kurzsichtigkeit der Entscheidung sowie die praxisferne Einschätzung der Gesamtsituation.



Ungehinderter Informationsfluss sowie übersichtliche Vernetzung machen die Grundessenz des Internets aus. Dazu zählen auch Links, die diese Struktur ermöglichen und Transparenz fördern. Viele Geschäftsmodelle im Internet beruhen auf Verlinkungen. Demnach müssen auch Webportale zukünftig prüfen, was auf den verlinken Seiten passiert. Linksetzer tragen somit ebenfalls die Verantwortung. Das Urteil zum Link-Streit verdeutlicht das Unverständnis der juristischen Sphäre in Hamburg gegenüber dem World Wide Web und vertritt einen konträren Standpunkt zur aktuellen BGH-Rechtsprechung, die Internetseiten-Betreiber von einer pauschalen Vorab-Prüfung der verlinken Inhalte rechtlich befreit.



