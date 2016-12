Bonn - Der EZB-Rat hat auf seiner Sitzung im Dezember die Leitzinsen erwartungsgemäß unverändert gelassen, so die Analysten von Postbank Research.Jedoch habe er beschlossen, den zeitlichen Rahmen für sein Anleiheankaufprogramm bis mindestens Ende 2017 zu verlängern. Dabei werde die EZB von Januar bis März 2017, wie bisher geplant, Anleihen im Volumen von monatlich 80 Mrd. Euro erwerben. Anschließend werde das monatliche Ankaufvolumen reduziert. Von April bis Dezember werde sich dieses auf 60 Mrd. Euro belaufen. Insgesamt plane die EZB damit für 2017 Ankäufe in Höhe von 780 Mrd. Euro nach 900 Mrd. Euro in diesem Jahr. Die erstgenannte Summe addiere sich zu den Reinvestitionen der Mittel, die der EZB aus Rückzahlungen von Anleihen aus den bisherigen Ankäufen zufließen würden. Bislang hätten derartige Reinvestitionen keine Rolle gespielt, da die Mindestrestlaufzeit der im Rahmen des seit März 2015 laufenden Ankaufprogramms zu erwerbenden Anleihen bis jetzt bei zwei Jahren gelegen habe. Dies bedeute aber auch, dass ab März 2017 mit Rückflüssen zu rechnen sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...