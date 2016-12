Hamburg - Für EZB-Chef Mario Draghi könnte es in diesem Jahr etwas entspannter zugehen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die wichtigsten Maßnahmen für 2017 seien augenscheinlich bereits beschlossen worden: Das Anleiheankaufprogramm werde mindestens bis Ende 2017 fortgeführt, wobei bis März 80 Mrd. Euro pro Monat und ab April 60 Mrd. Euro pro Monat an Anleihen auf die Bilanz genommen werde. Beschlossen worden sei zudem, dass auch Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr gekauft werden könnten (die Mindestrestlaufzeit habe bislang zwei Jahre betragen). Wenngleich sich die Konjunktur im ersten Halbjahr abschwächen sollte, werde Draghi vermutlich keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen.

