Rücksetzer wurden in der Netflix-Aktie in den vergangenen Wochen aufgefangen. Die Aktie steht nun kurz vor einem Test der Jahreshochs 2016/2015. In Verbindung mit einer recht langen weißen Wochenkerze von Mitte Oktober sowie ansteigenden Wochentiefs seit dem Sommer 2016 überwiegt die Chance auf einen Ausbruchsversuch aus der Range der letzten Monate. ...

