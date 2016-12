Milliarden wurden bislang von der EZB in das Bankensystem gepumpt - die Inflation lag im November aber nur bei 0,6 Prozent. Zum Jahreswechsel wird aber dank steigender Ölpreise mit einem deutlichen Anstieg gerechnet.

Der Preisauftrieb in der Euro-Zone wird nach Einschätzung der EZB im neuen Jahr stärker in Gang kommen. "Die Gesamtinflation dürfte zum Jahreswechsel weiter anziehen - auf über ein Prozent", heißt es in dem am Donnerstag vorgelegten Wirtschaftsbericht ...

