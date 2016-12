Mainz (ots) -



"Das Traumschiff" sticht wieder in See: Am Montag, 26. Dezember 2016, 20.15 Uhr, nimmt die MS Amadea Kurs auf Palau, bevor sie am Sonntag, 1. Januar 2017, 20.15 Uhr, vor Kuba ankert. Im Anschluss an die beiden "Traumschiff"-Folgen, jeweils um 21.45 Uhr, brechen bei "Kreuzfahrt ins Glück" frisch vermählte Paare in die Flitterwochen auf. Zudem wirft die Reportage "Das Traumschiff-Spezial" am zweiten Weihnachtsfeiertag um 23.15 Uhr einen Blick hinter die Kulissen der beliebten ZDF-Reihe.



Für Kapitän Victor Burger (Sascha Hehn) kommt die "Traumschiff"-Reise nach Palau (zweiter Weihnachtstag, 20.15 Uhr) wie gerufen: Mit seinem alten Freund, dem Naturfilmer Dirk Steffens, erkundet er die Unterwasserwelt des pazifischen Inselstaats. Doch der Ausflug kostet Dirk fast das Leben, denn beim Auftauchen wird er von einer Bootsschraube erwischt.



Anschließend geht es um 21.45 Uhr bei "Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach Apulien" an die italienische Küste. Für Hochzeitsplaner Stefan Herbst (Marcus Grüsser) ist es die erste Reise mit seiner neuen Kollegin Laura (Amy Mußul). Kaum sind die beiden an Bord des Schiffs, beginnt es zwischen ihnen mächtig zu knistern. In "Hochzeitsreise nach Lissabon" am 1. Januar 2017, 21.45 Uhr, müssen die beiden unter Beweis stellen, dass sie inzwischen ein gut eingespieltes Team sind. Denn die Hochzeitspaare an Bord fordern den vollen Einsatz ihrer Hochzeitsplaner.



Zuvor, um 20.15 Uhr, reisen die Passagiere des "Traumschiffs" nach Kuba: Unter karibischer Sonne erlebt der spießige Niels (Benedikt Blaskovic) einen unvergesslichen Junggesellenabschied, und auch der verlassene Workaholic Paul (Daniel Buder) gewinnt eine neue Lebensperspektive. Um 23.15 Uhr gibt Filmemacherin Yvette Kampfmann in "Das Traumschiff-Spezial" exklusive Einblicke: Während der Dreharbeiten auf Kuba schaut sie der Filmcrew über die Schulter. Zudem blicken Heide Keller, Nick Wilder, Harald Schmidt und Sascha Hehn auf die 35-jährige Geschichte des "Traumschiffs" zurück.



