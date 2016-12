Per Saldo ist die Aktie von Coca-Cola in diesem Jahr ein eindeutiger Verlierer und notiert unter dem Eröffnungskurs aus 2016 - jedoch zeichnet sich ein möglicher Ausbruch aus dem Abwärtstrend und daraus folgende Rally ab, der bestens für einen Long-Einstieg geeignet ist.

Ein Blick auf die letzten Jahre offenbart bei dem Wertpapier des Getränkeherstellers Coca-Cola eine volatile Achterbahnfahrt zwischen 36,56 sowie 47,13 US-Dollar. Auf- und Abwärtstrends wechseln sich in regelmäßigen Abständen ab, aktuell steckt das Papier in einem mittelfristigen Abwärtstrend fest. Doch im Bereich von 39,88 US-Dollar zeigt sich in den letzten Monaten eine deutliche Stabilisierung, die zunächst an einen sekundären Abwärtstrend um 42,00 US-Dollar aufwärts geführt hat. Dort verweilt die Aktie nun seit knapp zwei Wochen und kämpft um einen nachhaltigen Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend, sowie ein damit einhergehendes Kaufsignal. ...

