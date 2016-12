Liebe Trader,

zusammengefasst lief das Jahr 2016 Die Aktie von Coca Cola nicht besonders gut, gewährt steckt seit den Jahreshochs von 47,13 US-Dollar nun eine mittelfristige Abwärtstrend und fiel auf ein Verlaufstief von 39,88 US-Dollar kürzlich zurück. Doch im Bereich der Jahrestiefs zeigt sich in den letzten Monaten eine deutliche Stabilisierung, die zunächst an einen sekundären Abwärtstrend um 42,00 US-Dollar aufwärts geführt hat. Dort verweilt die Aktie nun seit knapp zwei Wochen und kämpft um einen nachhaltigen Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend, sowie ein damit einhergehendes Kaufsignal. Sollte also demnächst ein nachhaltiger Kursanstieg über die jüngsten Hochs gelingen, so könnte eine kleine Jahresend-Rally starten und sogar bis Anfang nächsten Jahres reichen.

Long-Chance:

Da aber noch kein nachhaltiger Kursanstieg über die entscheidende gelungen ist, sollten Anleger zunächst noch einen Ausbruch mindestens über das Kursniveau von 42,00 Euro, sowie die kurzfristige Abwärtstrendlinie abwarten. Erst dann kann es weiter zur 200-Tagelinie bei aktuell 42,78 US-Dollar und darüber bis zur mittelfristige Abwärtstrendlinie bei 43,65 US-Dollar weiter rauf gehen und macht ein Long-Investment jetzt durchaus attraktiv. Ein passender Stop sollte aber noch knapp unterhalb von 41,00 US-Dollar angesetzt werden, für den Fall das die Aktie noch einmal ein Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau vollzieht. Sehr stark eintrüben dürfte sich das Chartbild hingegen bei einem Rückfall unter die aktuellen Jahrestiefs von 39,88 US-Dollar, weil dann ein Rücksetzer direkt an die 2015'er Tiefs bei 36,56 US-Dollar drohen würde.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 42,00 US-Dollar

Kursziel: 43,65 US-Dollar

Stopp: > 41,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1,00 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Coca Cola Company, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 41,57 US-Dollar; 12:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

