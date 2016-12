PARIS, 22, Dezember 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smith & Nephew, (LSE:SN) (NYSE:SNN), das globale Medizintechnikunternehmen, wurde für PICO, sein neuartiges kanisterloses Unterdruck-Wundtherapiesystem (NPWT), mit dem Prix Galien France 2016 ausgezeichnet.

Der Prix Galien würdigt bedeutende Fortschritte in der Pharmazie und Medizintechnik, die konkrete Verbesserungen für Patienten bewirken. Der Preis, verliehen in der Kategorie für die medizinische Kompensierung von Behinderungen und Hilfe zur Wiederteilhabe am sozialen Leben, würdigt das Bestreben von Smith & Nephew, mit innovativem Wundmanagement den Alltag von Patienten und Medizinern zu erleichtern.

Bertrand L'Huillier, Managing Director von Smith & Nephew SAS (Frankreich), sagte dazu: "Den Prix Galien zu erhalten ist eine große Ehre für uns und zugleich Anerkennung unseres Beitrags zur medizinischen Forschung und unserer Innovationsfähigkeit. Darüber hinaus bedeutet die Auszeichnung eine große Ermutigung für uns, unser Engagement für die Unterstützung medizinischer Fachkräfte fortzuführen, die sich täglich bemühen, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern."

Verbesserung des Gesundheitswesens und der Therapieergebnisse für Patienten

Das Wundmanagement, ob bei chronischen, akuten oder postoperativen Wunden, hat einen signifikanten Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten sowie finanzielle Auswirkungen für die Gesundheitswirtschafti. Chronische Wunden sind oft schwer zu heilen und führen zu einem schwer zu durchbrechenden Kreislauf aus Schmerzen, Angst, häufigen Hausbesuchen und verminderter Lebensqualität. Mit der Verfügbarkeit des PICO-Systems wird die Lebensqualität von Wundpatienten jedoch signifikant verbesserti.

Eine Studie an 326 Patienten in der häuslichen Krankenpflege mit Druckgeschwüren, offenen Beinen, diabetischem Fuß, Verletzungswunden und noch nicht verheilten Operationswunden ergab, dass Wundauflagen vor dem Einsatz von PICO viermal pro Woche gewechselt werden musstenii. Mit der Verwendung von Pico verringerte sich die Zahl auf zwei Verbandwechsel in der Woche. Über einen vierwöchigen Beobachtungszeitraum hinweg betrachtet, lag die durchschnittliche Zahl von Verbandswechseln bei 1,8 pro Woche. Die weniger häufigen Verbandswechsel führten zu erheblichen Kosteneinsparungen. Die Gesamtkosten der Versorgung mit PICO waren dreimal geringer als die der Ausgangsbehandlungiii.

Über PICO

PICO, ein neuartiges kanisterloses System für den Einmalgebrauch, ermöglicht eine portable, leicht zugängliche und kostengünstige NPWT. Dabei werden viele der Nachteile traditioneller NPWT-Geräte eliminiert. Die einzigartige Wundauflagentechnologie von PICO absorbiert das Exsudat nicht nur und schließt es ein, sondern bewegt es von der Wunde weg und unterstützt die Verdunstung von Flüssigkeitiv. Die PICO-Pumpe hält durch die Auflage hindurch einen gleichmäßigen Unterdruck von -80 mmHg am Wundbett aufrechtiv. Das PICO-System kann, abhängig von der Exsudatmenge, bis zu 7 Tage verwendet werden. Im Lieferumfang sind zwei Wundauflagen enthalten.

Über den Prix Galien

Jedes Jahr werden mit dem Prix Galien pharmazeutische Forschungsergebnisse und therapeutische Innovationen ausgezeichnet, die medizinischem Fachpersonal und Patienten verfügbar gemacht wurden. Der Jury gehören weltweit renommierte Wissenschaftler an, darunter mehrere Nobelpreisträger.

Die Auszeichnung mit dem französischen Prix Galien eröffnet Smith & Nephew die Möglichkeit, PICO auch für den internationalen Prix Galien einzureichen, der 2018 vergeben wird.

Verweise

i Reducing the burden of chronic wounds in the community with single-use NPWT' JCN Supplement 2015, Vol. 29, Nr. 5.

ii Hurd et al., Use of a portable, single-use negative pressure wound therapy device in home care patients with low to moderately exuding wounds: A case series. Ostomy Wound Management, März 2014.

iii Hampton J, Providing cost-effective treatment of hard-to-heal wounds in the community through use of NPWT. British Journal of Community Nursing, Vol. 20, Nr. 6, Community Wound Care, Juni 2015.

iv Malmsjö M, Huddleston E, Martin R. Biological effects of a disposable, canisterless negative pressure wound therapy system. Eplasty 2014;14:e15.

