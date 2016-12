FMW-Redaktion

Für amerikanische Firmen gab es in den letzten Jahren eigentlich nur eine Richtung: raus aus den USA, die Produktion in Billiglohn-Länder wie Mexiko oder China verlagern - und dann die dort produzierten Waren wieder in die USA importieren. Das hat Millionen von Amerikanern den Job gekostet, und nun hat Donald Trump versprochen, damit Schluß zu machen. Notfalls, indem Zölle auf in China oder Mexiko produzierte Waren erhoben werden, die das gesamte bisherige Geschäftsmodell der Verlagerung der Produktion ins Ausland praktisch zunichte machen würde.

Nun aber passiert Überraschendes! Ein chinesischer Firmen-Tycoon, der 70-Jahre alte Cao Dewang, will einen Teil seines Firmenimperiums in die USA verlegen und in Ohio eine große Niederlassung für seine Autoglas-Firma errichten, ein Investement von immerhin 600 Millionen Dollar. Ausgerechnet also Ohio im Rust Belt, wo der Niedergang der Industrie mit am augenfälligsten ist in den USA und wohl nicht zufällig Donald Trump diesen in der Geschichte der USA stets entscheidenen Swing State gewonnen hatte.

Cao Dewang ist dabei ein echter Selfmade-Milliardär Chinas: er begann als kleiner Verkäufer einer regional tätigen Autoglas-Firma und baute dann in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...