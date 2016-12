Mainz (ots) -



Der beste Weihnachtssong 2016 heißt "Christmas Means Love". Tim Reiser und Sängerin Jana Ruppert aus Landau haben den Oldie der Gruppe "The Soul Stirrers" neu interpretiert. Beim Finale des SWR1 Weihnachtssong Contests am Mittwochabend in Kaiserslautern hat das Duo damit die meisten Stimmen der Hörerinnen und Hörer für sich gewinnen können. Sie wählten die beiden per Telefon-TED zum Sieger. So hielten Tim Reiser und Jana Ruppert am Ende des Abends stolz die Weihnachtssong-Contest-Trophäe, den "Nick", in Händen.



Das Finale des Weihnachtssong-Contests war eingebettet in das SWR1-Weihnachtskonzert mit Gregor Meyle & Band am Mittwoch, 21. Dezember, in Kaiserslautern. Neben den Siegern fieberten hier noch die beiden anderen Finalisten, "The Vineyard" aus Lustadt/Weingarten und die in Schneckenhausen beheimatete Band "Crew V" und der Entscheidung entgegen.



Sonderpreise "Nachwuchs" und "Mundart" gehen nach Frankenthal und Caan Außerdem traten am Finalabend außer Konkurrenz zwei Sonderpreisträger auf. Die "DingsDa-Band" aus Frankenthal wurde in der Kategorie "Nachwuchs" gekürt. Die Auszeichnung in der Kategorie "Mundart" ging an das Duo "Sarah & Manfred" aus Caan. Auch das SWR Fernsehen war mit von der Partie. Bilder des Finalabends zeigt die "Landesschau Rheinland-Pfalz" am heutigen Donnerstag, 22. Dezember, ab 18.45 Uhr.



