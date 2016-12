Der Schweizer Pharmakonzern kann kurz vor Weihnachten gleich mit mehreren guten News aufwarten. Die Roche-Tochter Chugai beispielsweise hat vom japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales den "Orphan Drug Status" für das Medikament Avastin erhalten. Die Behörde erteilt Avastin diesen Status in der Behandlung des malignen Mesothelioms des Brustfells (Pleuramesotheliom), wie die japanische Tochter in einer Mitteilung am Donnerstag berichtet. Wie es weiter heißt, erkranken jährlich etwa 2.000 Menschen an dieser speziellen Form von Krebs. Es gebe einen hohen medizinischen Bedarf bei jenen Patienten, deren Aussichten eher schlecht seien, so Chugais Senior Vice President, Yasushi Ito. Chugai führt derzeit mit Avastin eine Phase-II-Studie (JO39183) durch, um die Sicherheit und Toleranz einer Kombination aus Avastin, Cisplatin und Pemetrexed bei Patienten zu testen, die zuvor noch keine Chemotherapie hatten.

