Wien - Eine in Österreich einzigartige Erfolgsstory ist der Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock (ISIN AT0000856042/ WKN 970234, ausschüttend; ISIN AT0000822762/ WKN A0CA6Y, thesaurierend), berichten die Experten von Pioneer Investments Austria.Vor 60 Jahren, am 10. Dezember 1956, sei der Fonds gegründet worden. Damit sei er Österreichs erster und ältester Investmentfonds. Bei allen Höhen und Tiefen, welche die vergangenen sechs Jahrzehnte mit sich gebracht hätten, habe der Fonds seit seiner Gründung eine Performance von durchschnittlich 6,2% p.a.) erreicht. Theoretisch wären so aus damals investierten 100 Euro bis heute mehr als 3.700 Euro geworden.

