Die US-Notenbank hat erwartungsgemäß die Leitzinsen moderat angehoben. Der Schritt wurde von den meisten Marktteilnehmern so erwartet und entsprechend kam es an den Finanzmärkten zu keinen größeren Verwerfungen. Doch wie sieht das Ganze mittelfristig aus? Welche Folgen hat die Zinsanhebung in den USA, für die USA selbst, aber auch für den Euroraum oder einige Schwellenländer? Rentenhändlerin Bianca Becker bei Börse Stuttgart TV.