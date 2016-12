Heftige Kurskapriolen bei Italiens Bank Monte dei Paschi >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Extreme relative Stärke (Robert... » Wiener Werte, 19.12.: Immofinanz,... Heftige Kurskapriolen bei Italiens Bank Monte dei Paschi Zwei Tage vor Heiligabend legen die Anleger an den Börsen keine großen Aktivitäten mehr an den Tag. Nur bei Monte dei Paschi in Italien geht es wieder turbulent zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...