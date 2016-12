Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleibt die Börse wegen des Feiertages "Geburtstag des Kaisers" geschlossen. In Großbritannien, Australien und am US-Anleihemarkt findet als Ausgleich für Heiligabend lediglich ein verkürzter Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (12:50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.259,00 -0,06% +13,06% Euro-Stoxx-50 3.269,38 -0,04% +0,06% Stoxx-50 2.999,43 -0,22% -3,25% DAX 11.464,09 -0,04% +6,71% FTSE 7.032,77 -0,12% +12,66% CAC 4.829,02 -0,10% +4,14% Nikkei-225 19.427,67 -0,09% +2,07% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,97 -35

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,26 52,49 -0,4% -0,23 +17,2% Brent/ICE 54,15 54,46 -0,6% -0,31 +17,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.129,69 1.131,25 -0,1% -1,56 +6,5% Silber (Spot) 15,81 15,93 -0,8% -0,13 +14,4% Platin (Spot) 907,20 918,50 -1,2% -11,30 +1,8% Kupfer-Future 2,46 2,49 -1,3% -0,03 +14,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Der Dow-Jones-Index dürfte am Donnerstag einen erneuten Anlauf auf die Marke von 20.000 Punkten starten. Hilfe könnte dabei von einer ganzen Flut von US-Konjunkturdaten kommen. Ob diese Daten aber ausreichen, um den Dow erstmals über die Marke von 20.000 Punkten zu schieben, mit welcher der Index nun schon seit Tagen kämpft, bleibt aber abzuwarten. Die Umsätze dürften weiter zurückgehen. In den Fokus dürften die Aktien von Nokia und Apple rücken. Die Finnen haben den US-Konzern in Deutschland und den USA verklagt. Apple habe mit seinen Produkten eine ganze Reihe von Nokia-Patenten verletzt, so der Vorwurf. Dieser betrifft 32 Patente. "Fünf Jahre lang herrschte Ruhe zwischen Nokia und Apple. Nun könnte es wieder zu jahrelangen Auseinandersetzungen kommen", sagt ein Händler. Die Papiere von Micron Technology klettern deutlich nach oben. Der bereinigte Gewinn je Aktie des auf Speicherchips spezialisierten Unternehmens belief sich auf 32 Cent und lag damit 4 Cent über der Analystenerwartung. Insgesamt betrug der Gewinn 180 Millionen Dollar. Der Umsatz stieg um 18,5 Prozent auf 3,97 Milliarden Dollar und bewegte sich damit im Rahmen der Erwartung.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 256.000 zuvor: 254.000 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November 14:30 BIP 3Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,3% gg Vq 2. Veröff.: +3,2% gg Vq 2. Quartal: +1,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,4% gg Vq 2. Veröff.: +1,4% gg Vq 2. Quartal; +2,3% gg Vq 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November PROGNOSE: -5,0% gg Vm zuvor:revidiert +4,6% gg Vm; vorläufig +4,8% gg Vm 16:00 Index der Frühindikatoren November PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 16:00 Persönliche Ausgaben und Einkommen November Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Stimmung an den Börsen in Europa ist gut, die Umsätze trotz allem dünn. Die Kurse verharren auf hohem Niveau. Für die gute Laune unter Fondsmanagern ist die Jahresendrally der vergangenen Wochen verantwortlich. Händler rechnen nun aber nicht mehr mit größeren Kursbewegungen vor dem Weihnachtsfest. Im Blick steht weiter der italienische Bankensektor und hierbei besonders die angeschlagene Banca Monte dei Paschi, deren Aktien nach einem erneut volatilen Verlauf nun 0,6 Prozent im Plus liegen. Händler wagen nach den Kurskapriolen des Vortages keine Prognose mehr über den weiteren Kursverlauf. Zum einen habe die Bank keinen Ankerinvestor mehr, zum anderen soll aber die Wandlung von Schulden in Eigenkapital mit einem Volumen von 2 Milliarden Euro zuletzt besser gelaufen sein als am Markt befürchtet, heißt es im Handel. Sanofi legen zu. Die Aktie profitiert von der Erleichterung, dass das Unternehmen wohl nicht mehr als Bieter für Actelion infrage kommt. Am Vorabend wurde bekannt, dass sich doch Johnson & Johnson in exklusiven Gesprächen mit dem schweizerischen Pharmahersteller befinde. Mit Abschlägen reagiert die Nokia-Aktie auf die Nachricht, dass der finnische Mobilfunkausrüster Apple in Deutschland und den USA verklagt hat. Apple habe mit seinen Produkten eine ganze Reihe von Nokia-Patenten verletzt, so der Vorwurf. Die Neunmonatszahlen von Hornbach Holding werden mit einem leichten Plus quittiert. Ein überraschend starkes EBIT spiegele ein gestiegenes Kostenbewusstsein wider, sagt Analyst Thomas Maul von der DZ Bank.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Uhr Mi, 17.14 Uhr % YTD EUR/USD 1,0454 +0,09% 1,0445 1,0429 -3,7% EUR/JPY 122,9972 +0,13% 122,8430 122,74 -16,2% EUR/CHF 1,0712 +0,07% 1,0704 1,0701 -1,5% EUR/GBP 0,8474 +0,39% 0,8449 1,1853 +15,1% USD/JPY 117,65 +0,03% 117,61 117,68 +0,2% GBP/USD 1,2336 -0,23% 1,2364 1,2361 -16,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Aktienmärkten hat sich am Donnerstag vorweihnachtliche Ruhe breitgemacht. Teilnehmer berichteten von fehlenden neuen Impulsen und einem immer dünneren Geschäft mit Blick auf das an einigen Plätzen der Region verlängerte Weihnachtswochenende. Überwiegend gaben die Aktienkurse etwas nach und schlossen sich damit den Vorgaben aus den USA an. "Es gibt kaum etwas, auf das sich handeln lässt" sagte Alex Furber, Händler bei CMC Markets. Neue Impulse könnten im späteren Tagesverlauf von diversen US-Konjunkturdaten ausgehen, hieß es. Außerdem richte sich das Augenmerk vieler Akteure weiter darauf, ob es dem Dow-Jones-Index gelinge, die psychologische Meilensteinmarke von 20.000 Punkten zu knacken, an der er zuletzt ganz knapp gescheitert war. Sollte die Marke fallen, könne das für neuen Rückenwind sorgen. Der Nikkei-Index ging nach einer kleinen Schlussrally ganz knapp unter Vortagesschluss und zugleich auf Tageshoch aus dem Handel. In Sydney, dort wird am Freitag nur verkürzt gehandelt, schloss das Marktbarometer dagegen bereits den vierten Tag in Folge im Plus und auf dem höchsten Niveau seit 16 Monaten. Übergeordnet treibe weiter die Trump-Rally mit der Spekulation auf erhöhte Staatsausgaben und eine anziehende Inflation in den USA die Kurse, hieß es. Erneut stützten vor allem Kursgewinne der schwer gewichteten Bankenaktien den Index.

CREDIT

Am vorletzten Handelstag vor Weihnachten ist das Geschäft am europäischen Kreditmarkt zum Erliegen gekommen. Die iTraxx-Indizes als Gradmesser der Risikoneigung treten auf niedrigem Niveau auf der Stelle. "Schon gestern wurden kaum noch Trades abgeschlossen und heute ist es noch ruhiger", sagt ein Marktbeobachter.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Lufthansa platziert Schuldscheindarlehen

Die Deutsche Lufthansa AG hat dieses Jahr zum zweiten Mal ein großvolumiges Schuldscheindarlehen platziert. Der Schuldschein wurde in Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren begeben. Damit hat sich der Konzern weitere langfristige Finanzmittel in Höhe von insgesamt 1,2 Milliarden Euro gesichert, wie die Deutsche Lufthansa AG mitteilte.

VW prüft eigene Straßenmessungen für realistischere Verbrauchsangaben

Der Volkswagen-Konzern überdenkt für seine Marke VW die Angaben zum Spritverbrauch. Weil das aktuelle Standard-Messverfahren zur Ermittlung des Verbrauchs keine praxisnahen Werte gewährleiste, prüfe VW eigene Straßenmessungen, um realistische Angaben liefern zu können, kündigte VW-Markenchef Herbert Diess in der Braunschweiger Zeitung vom Donnerstag an.

Vonovia hält nach Übernahmeangebot 71,54 Prozent an Conwert

Der Immobilienkonzern Vonovia hält nach Ablauf der Übernahmefrist für die Conwert Immobilien Invest SE 71,54 Prozent an dem österreichischen Branchenkollegen. Die große Mehrheit der Conwert-Aktionäre entschied sich dabei für das Barangebot, nur für 0,67 Prozent aller Conwert-Anteile wurde das alternative Tauschangebot in Vonovia-Aktien in Anspruch genommen, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Schaeffler verkauft Zylinderkopffertigung in Magdeburg

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler verkauft seine Tochtergesellschaft, die Schaeffler Motorenelemente AG & Co. KG mit Sitz in Magdeburg, an die familiengeführte Weber Gruppe. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Ströer setzt Konsortialkreditlinie neu auf

Ströer hat dank einer guten Geschäftsentwicklung und einer verbesserten Bonität den Kreditrahmen gegenüber der alten Vereinbarung um weitere 120 Millionen von 480 Millionen Euro auf 600 Millionen Euro erhöht. Wegen verbesserter Konditionen rechnet das Unternehmen mit einer langfristigen Reduzierung der Finanzierungskosten um rund 1 Million Euro pro Jahr, wie die Ströer SE & Co KGaA mitteilte.

Altice verkauft Geschäft in Belgien und Luxemburg an Telenet

