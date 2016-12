Bad Marienberg - In der dritten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten der Papier, Pappe und Kunststoff verarbeitenden Industrie hat der Hauptverband Papier- und Kunststoffverarbeitung (HPV) am Abend des 21. Dezember 2016 erneut ein völlig ungenügendes Angebot vorgelegt, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung.

