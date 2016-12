Die Deutsche Bank will einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge einen an Donald Trump gewährten Kredit umstrukturieren - und so mögliche Interessenkonflikte lösen.

Jahrelang hat der künftige US-Präsident Donald Trump ein machtvolles Werkzeug genutzt, wenn er mit Bankern verhandelt hat: eine persönliche Bonitätsgarantie. Sie hat dabei geholfen, bessere Konditionen für Hunderte Millionen Dollar an Darlehen für die Trump Organization auszuhandeln.

Jetzt steht die Garantie im Zentrum einer heiklen Verhandlung über eine Kredit-Restrukturierung mit der Deutschen Bank. Sie steht derzeit unter besonderer Beobachtung des US-Justizministeriums, das in mehreren Fällen gegen die Bank ermittelt. Als Präsident wird Trump auch diesem Ministerium letztlich vorstehen.

Die Bank versucht derzeit, einen Teil eines ungefähr 300 Millionen Dollar schweren Darlehens an Trump zu restrukturieren. Ziel ist es, einen Interessenkonflikt zwischen dem Kreditnehmer Trump und dem Präsidenten Trump zu verhindern, so eine mit dem Vorgang vertraute Person. Normallerweise würde die Rücknahme einer persönlichen Garantieverpflichtung dazu führen, dass die Vertragsbedingungen verschärft ...

