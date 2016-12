Auf der Bundesstraße 22 im oberfränkischen Landkreis Bayreuth sind am Donnerstagmorgen zwei Autoinsassen bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen. In einem weiteren Fahrzeug, welches in den Verkehrsunfall verwickelt war, erlitt der Fahrer leichte Verletzungen, teilte die Polizei mit.

Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer war zum Überholen der vor ihm fahrenden beiden Fahrzeuge ausgeschert und frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 38 Jahre alten Mannes zusammengeprallt. Beide erlagen noch an der Unfallstelle ihren schwersten Verletzungen. Der 39-jähriger Fahrer eines weiteren Fahrzeugs wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis gegen 13:30 Uhr komplett gesperrt.