EZB beurteilt Aussichten für kräftigen Ölpreianstieg vorsichtig

Die Pläne großer Ölförderländer zur Begrenzung der Produktionsmenge können den Ölpreis nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) bis Ende 2017 um bis zu 25 Prozent stärker steigen lassen, als das in ihren jüngsten Stabsprojektionen vorausgesetzt wird. Allerdings beurteilt die EZB die Aussichten für einen langfristig höheren Ölpreis eher skeptisch, wie aus ihrem jüngsten Wirtschaftsbericht hervor geht.

Ifo: Kredithürde sinkt minimal

Deutsche Firmen haben weiter kaum Probleme, Bankkredite zu erhalten. Von rund 4.000 befragten Unternehmen klagten im Dezember nur 14,5 Prozent über eine restriktive Vergabepraxis der Banken, wie das Ifo Institut mitteilte. Im Vormonat lag der Wert bei 14,6 Prozent. "Das Finanzierungsumfeld war 2016 sehr günstig und wird voraussichtlich auch 2017 so bleiben", kommentierte das Ifo Institut.

Vor einem geordneten Brexit türmen sich hohe Hindernisse auf

Es hatte etwas von einem Gang zum Zahnarzt. Letztlich musste die britische Premierministerin Theresa May dann vor einem Parlamentsausschuss auch eingestehen, dass sich ihre Regierung für alle Szenarien rüstet. Dazu zähle auch ein ungeordneter EU-Austritt im Jahr 2019 ohne jegliches Abkommen. Das sollte eigentlich keine große Überraschung sein. Ein Grundsatz bei Verhandlungen lautet, sich immer die beste Alternative für den Fall eines Scheiterns offen zu halten.

SPD-Vize Stegner fordert mehr Personal für die Polizei

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist in der großen Koalition ein Streit über die politischen Folgen der Tat entbrannt. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner wies Forderungen nach einer Neuausrichtung der deutschen Flüchtlingspolitik zurück und verlangte stattdessen eine personelle Aufstockung der Polizei. Angesichts der Fahndung nach dem Tunesier Anis Amri im Zusammenhang mit dem Anschlag forderte der SPD-Vize im ZDF-Morgenmagazin den Abschluss eines Rücknahmeabkommens mit dem Land.

Putin kündigt Stärkung der militärischen Atomkapazitäten Russlands an

Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Stärkung der militärischen Atomkapazitäten des Landes angekündigt. Er sagte am Donnerstag bei einem Treffen mit Armeevertretern im Verteidigungsministerium, das "militärische Potenzial der strategischen nuklearen Kräfte" in Russland müsse im kommenden Jahr ausgebaut werden. Vor allem sei wichtig, dass sämtliche existierende und künftige Raketenabwehrsysteme "durchbrochen" werden könnten, sagte Putin laut russischen Nachrichtenagenturen.

Rotes Kreuz: Über 4.000 Rebellen binnen Stunden aus Aleppo herausgebracht

Mehr als 4.000 Rebellen haben nach Angaben des Roten Kreuzes in wenigen Stunden die nordsyrische Stadt Aleppo verlassen. In der Nacht zum Donnerstag seien über 4.000 Kämpfer "in einer der letzten Evakuierungsetappen" in privaten Fahrzeugen aus Ost-Aleppo weggebracht worden, erklärte eine Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in Syrien, Ingy Sedky.

Rekordstrafe im Korruptionsprozess um brasilianischen Konzern Odebrecht

In einem internationalen Schmiergeldprozess haben der brasilianische Baukonzern Odebrecht und die Chemiefirma Braskem in die Zahlung einer Rekordstrafe von 3,5 Milliarden Dollar (3,35 Milliarden Euro) eingewilligt. Wie das US-Justizministerium mitteilte, erklärte sich Odebrecht prinzipiell bereit, 4,5 Milliarden Dollar zu zahlen, sieht sich aber nur zur Zahlung von 2,6 Milliarden Dollar in der Lage. Die Tochterfirma Braskem übernimmt 957 Millionen Dollar.

66.000 tödliche Arbeitsunfälle in China im Jahr 2015

Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle in China ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. 2015 kamen in der Volksrepublik bei 282.000 Arbeitsunfällen 66.000 Menschen zu Tode, wie es in einem Bericht auf der Internetseite des Nationalen Volkskongresses hieß. Das waren etwa 2000 Opfer weniger als im Jahr zuvor. Es gab demnach 38 Unfälle mit mehr als zehn Toten oder einem Schaden von mehr als 50 Millionen Yuan (6,9 Millionen Euro).

Tschechiens Notenbank lässt Leitzins bei 0,05%

Taiwans Zentralbank lässt Diskontsatz bei 1,375%

Philippinen/Zentralbank lässt Leitzins unverändert

Philippinen/Zentralbank lässt Ausleihesatz bei 3,5%

Philippinen/Zentralbank lässt Einlagensatz bei 3,0%

Italien/Industrie-Auftragseingang Okt +0,9% gg Vm, -3,2% gg Vj

Italien/Industrieumsatz Okt +0,8% gg Vm, -0,9% gg Vj

Schweden Nov Erzeugerpreise +1,3% gg Vormonat

Schweden Nov Erzeugerpreise +3,6% gg Vorjahr

Schweden Nov Einzelhandelsumsatz +0,9% gg Vormonat

Schweden Nov Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: +0,7% gg Vormonat

Schweden Nov Einzelhandelsumsatz +3,6% gg Vorjahr

Schweden Nov Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +2,8% gg Vorjahr

