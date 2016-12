8,2 Mrd. US-Dollar einfach verpufft? Was ist beim Telefonanlagenbauer alles schiefgelaufen? SANTA CLARA (IT-Times) - Das US-amerikanische Telefonanlagenbauer und Call-Center-Softwareanbieter Avaya Inc. steht offenbar kurz vor einem US-Insolvenzverfahren nach Chapter 11. Avaya Inc. mit Sitz in Santa Clara...

Den vollständigen Artikel lesen ...