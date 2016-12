Noch vor Weihnachten will PFALZSOLAR (Ludwigshafen) seinen letzten Solar-Park im Sinne des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in Betrieb nehmen. In Klausa im Landkreis Altenburger Land (Thüringen) errichtet das Unternehmen derzeit eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einer Nennleistung von 2,9 Megawatt. Für PFALZSOLAR ist es das letzte Projekt dieser Größenordnung, das die im EEG geregelte Einspeisevergütung von aktuell 8,91 Cent je Kilowattstunde erhält.

