3-3-3 ist das der Zahlencode für 2017? Die 3 G der Kapitalanlage, 3 Investmentmaximen und 3 Anlagemöglichkeiten fasst für uns Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors zusammen. Die 3 G der Kapitalanlage: Geo- und Geldpolitik sowie globale Konjunktur bleiben auch 2017 spannend. Aber die gute Nachricht zuerst: ein China-Risiko wie Anfang 2016 sieht Allianz Global Investors 2017 nicht. Spannend bleibe es aber allein dadurch, wie Trump mit China umgehe, was Trump wirklich umsetzt. "Wir haben in unseren Prognosen Trumponomics nicht reingerechnet, gehen von einem Wirtschaftswachstum in den USA von zwei Prozent aus.", sagt Hans-Jörg Naumer im Gespräch mit Antje Erhard. Aus drei Investmentmaximen - Vola, die spannend bleibe, Reflation und Kaufkrafterhalt ergeben sich nach seiner Ansicht drei Anlagemöglichkeiten. Welche das sind hier.