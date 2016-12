Liebe Leser,

bis Donnerstag 14 Uhr ist das Zeitfenster noch geöffnet. Wenn die Banca Monte dei Paschi bis dahin nicht genügend Kapital eingesammelt hat, droht dem ältesten Bankhaus in vier Monaten der Kollaps. Diese Vorhersage ist keine Mutmaßung eines "Experten". Nein, das Unternehmen selbst veröffentlichte die Zahl am Mittwoch in einer offiziellen Pressemitteilung.

Im Panikmodus

Wer eine solche Öffentlichkeitsarbeit betreibt, muss sich nicht wundern, wenn an der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...