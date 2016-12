Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich am Donnerstagnachmittag beim Bundeskriminalamt über den Stand der Ermittlungen nach dem Berliner Terroranschlag informieren. Dafür besucht sie gemeinsam mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Bundesjustizminister Heiko Maas eine Zweigstelle der Behörde in Berlin.

Anschließend will sie eine Presseerklärung abgeben. Unterdessen läuft weiterhin die Fahndung nach dem am Donnerstag 24 Jahre alt gewordenen Tunesier Anis Amri. Er steht unter dringendem Tatverdacht, am Montagabend mit einem Lkw über den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gerast zu sein und zwölf Menschen getötet zu haben.