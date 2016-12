Die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) hat am Donnerstag eine Metaanalyse zur Entwicklung der Investitionskosten verschiedener Energietechnologien. Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) habe in ihrem Auftrag die Investitionskosten für 11 Energietechnologien in 15 Studien...

Den vollständigen Artikel lesen ...